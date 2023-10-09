За добу ворог 5 разів обстріляв Сумщину

Протягом 9 вересня російські війська 5 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 17 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Хотинська, Краснопільська, Великописарівська громади", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Уточнюється, що окупанти здійснили авіаційний наліт із гелікоптера на Білопільську громаду з використанням некерованих авіаційних ракет (НАР), пролунало 4 вибухи, так само авіанальоту з використанням НАР зазнала Хотинська громада, 4 вибухи, артилерійського (3 вибухи) і мінометного обстрілів (2 вибухи) зазнала Великописарівська громада, 4 міни окупанти випустили по Краснопільській громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтенсивність бойових дій на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася через погоду, - Сили оборони