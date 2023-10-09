У південних областях оголошено повітряну тривогу через атаку "шахедів" (оновлено)
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Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск ворогом ударних безпілотників типу "шахед" з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Також повідомляється про рух "шахедів" з Чорного моря у напрямку Коблеве.
"Ще кілька груп "шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:11.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ще кількох груп ворожих дронів-камікадзе у напрямках Кривого Рогу, Одеси, Южного, Коблеве, Затоки.
01:01 відбій загрози по областях.