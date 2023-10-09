У південних областях оголошено повітряну тривогу через атаку "шахедів" (оновлено)

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск ворогом ударних безпілотників типу "шахед" з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Також повідомляється про рух "шахедів" з Чорного моря у напрямку Коблеве.

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"Ще кілька груп "шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:11.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ще кількох груп ворожих дронів-камікадзе у напрямках Кривого Рогу, Одеси, Южного, Коблеве, Затоки.

01:01 відбій загрози по областях.