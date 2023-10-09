Урядові сайти Ізраїлю та сторінки ЗМІ зазнають кібератак, зокрема з боку російських хакерів

Угруповання хакерів, зокрема пов’язані з Росією, проводять кібератаки на урядові сайти та сайти ЗМІ Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Група російських хакерів Killnet оголосила в неділю, що атакуватиме всі ізраїльські урядові системи за допомогою розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні", більш відомих як DDoS.

Однією з причин стала підтримка Ізраїлем України. Пізніше Killnet повідомила, що відключила сайти ізраїльського уряду і сайт агентства безпеки Шин Бет.

За даними сайту моніторингу check-host.net, у неділю обидва веб-сайти були тимчасово недоступні.

Хакерська група Anonymous Sudan також підтримала ХАМАС і атакувала сайт видання The Jerusalem Post, відключивши його на короткий час у понеділок вранці.

Видання написало в заяві, що воно стало об'єктом численних кібератак.

Дивіться: Напад на Ізраїль: проблеми командування та фактор дронів | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Фірма з кібербезпеки Group IB заявила, що хакерська група, яка називає себе AnonGhost, зламала застосунок для мобільних телефонів, що використовується для подання ізраїльтянам попереджень про ракетний напад у періоди конфлікту.

Хакери скористалися вразливістю в застосунку, щоб вставити підроблені сповіщення з такими фразами, як "смерть Ізраїлю" і "ядерна бомба наближається", поряд зі свастикою.

"Безліч інших самопроголошених банд хакерів заявили, що вони здійснюють зломи ізраїльської інфраструктури, атакуючи вебсайти, пов'язані з електростанціями і системами оповіщення про ракетний напад", - пише Bloomberg.

Читайте також: ХАМАС обіцяє страчувати заручників, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по Газі