Малоймовірно, що війна у Ізраїлі вплине на допомогу Україні з боку США, - Веніславський

Ізраїль і США мають "інший рівень правової взаємодії", тому війна у Ізраїлі навряд вплине на допомогу Україні з боку США.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" і представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна в Ізраїлі, безперечно, буде відігравати певну роль, але там трішки інший рівень правової взаємодії. Тому що є договір про особливу військову взаємодію між США та Ізраїлем… Там не потрібно проходити всіх тих бюрократичних процедур, які президент Сполучених Штатів, адміністрація Сполучених Штатів проходить, коли виділяється допомога для України. Там значно простіше все відбувається. Оскільки є чіткі юридичні взаємозобов’язання, які Сполучені Штати не можуть не виконати. Тому я не думаю, що виконання ними тих зобов’язань, які вони мають перед Ізраїлем якимось чином суттєво вплине на ситуацію в Україні", - вважає Веніславський.

Зазначається, що Ізраїль має статус основного союзника США поза НАТО. Наразі загалом 18 країн мають такий статус.

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В той самий час міністр армії США Крістін Вормут заявляла, що Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно затвердити додаткове фінансування для того, щоб США могли одночасно надавати допомогу як Україні, так і Ізраїлю.