На Закарпатті стався землетрус

Жителі Закарпаття відчули землетрус, епіцентр якого був розташований на території Словаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, землетрус магнітудою 5,4 бали було зафіксовано о 21:23.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Словаччини, 60 км. від кордону України, на глибіні 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даний землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми: "Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури".

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Як повідомили у Закарпатській ОДА, усі обʼєкти критичної інфраструктури регіону без ушкоджень, працюють у штатному режимі. На лінію 101 надійшло 15 повідомлень від населення про поштовхи, без негативних наслідків.