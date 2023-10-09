Якщо Росію знову оберуть до Ради ООН з прав людини, це "стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до ООН", - США в ООН

Якщо Росію, поки вона продовжує свою злочинну війну, буде повторно обрано до Ради ООН з прав людини, то довіру до Організації та Ради буде підірвано.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив представник зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада з прав людини - це ключовий орган ООН, завданням якого є пропагування поваги до прав людини та їх захист по всьому світу. Повторне обрання до цього органу Росії, поки вона відкрито продовжує чинити воєнні та інші масові злочини, стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до ООН", - зазначив Вуд.

Він наголосив, що "після припинення її членства у Раді в квітні, Росія могла припинити своє кричуще нехтування правами людини, натомість вона подвоїла його".

"Попри її намагання заперечити та перекласти вину, буду відвертим: саме дії Росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті?", - зазначив Вуд

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Нагадаємо, ВВС повідомляло, що дипломати РФ поширюють серед членів ООН документ із проханням підтримати повернення Росії до Ради ООН з прав людини.