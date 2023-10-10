Генсек ООН Гутерріш закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного гуманітарного права під час проведення операцій у Секторі Гази
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Я глибоко засмучений сьогоднішньою заявою про те, що Ізраїль розпочне повну облогу сектора Гази, туди не буде дозволено постачати нічого — ні електрику, ні їжу, ні паливо", — йдеться у заяві генсека ООН.
Він визнав законну стурбованість Ізраїлю питаннями безпеки, але нагадав: військові операції повинні проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права.
"Цивільні особи повинні завжди користуватися повагою і захистом. Цивільна інфраструктура ніколи не повинна бути мішенню. Ми вже маємо повідомлення про те, що ізраїльські ракети вразили медичні заклади в Газі, а також багатоповерхові житлові вежі і мечеть", — додав Гутерріш.
Раніше 9 жовтня після надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних рішень.
Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.
Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.
Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.
За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.