Генсек ООН Гутерріш закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного гуманітарного права під час проведення операцій у Секторі Гази

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права при проведенні військової операції проти ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Я глибоко засмучений сьогоднішньою заявою про те, що Ізраїль розпочне повну облогу сектора Гази, туди не буде дозволено постачати нічого — ні електрику, ні їжу, ні паливо", — йдеться у заяві генсека ООН.

Він визнав законну стурбованість Ізраїлю питаннями безпеки, але нагадав: військові операції повинні проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права.

"Цивільні особи повинні завжди користуватися повагою і захистом. Цивільна інфраструктура ніколи не повинна бути мішенню. Ми вже маємо повідомлення про те, що ізраїльські ракети вразили медичні заклади в Газі, а також багатоповерхові житлові вежі і мечеть", — додав Гутерріш.

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Раніше 9 жовтня після надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних рішень.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.