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Протягом вихідних на спробі нелегально потрапити до Угорщини та Румунії затримано 41 військовозабов’язаного, - ДПСУ

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ухилянти
Упродовж вихідних на Закарпатті прикордонники затримали 41 військовозабов’язаного при спробі нелегально потрапити до Угорщини та Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Потрапити до сусідніх країн спробували чоловіки призовного віку з 16 областей України.

Найбільше затриманих на українсько-румунській ділянці кордону - 28. Кордон з Угорщиною не змогли перетнути 13 порушників.

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За спробу порушення держрубежу стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Sergiy Zinchuk
    Люди тікають бо бачать багато проблем служби, вони по любому спілкуються з тими хто служить:оплата, система мотивації, погана підготовка офіцерів, свавілля, кражі, корупція... І головна відсутність ясних зрозумілих термінів служби, загальна мобілізація має бути для всіх, аж до депутатів суддів, міністрів їх дітей
  • Yaroslav Udo
  • Яр Холодний
    Пора при прикордонних комендатурах відкривать філії призовних пунктів ТЦК Затримали порушника на кордоні - відразу на медкомісію А там і на навчання в Десну (або в якийсь ближчий центр підготовки)
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