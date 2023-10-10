Протягом вихідних на спробі нелегально потрапити до Угорщини та Румунії затримано 41 військовозабов’язаного, - ДПСУ
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Упродовж вихідних на Закарпатті прикордонники затримали 41 військовозабов’язаного при спробі нелегально потрапити до Угорщини та Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Потрапити до сусідніх країн спробували чоловіки призовного віку з 16 областей України.
Найбільше затриманих на українсько-румунській ділянці кордону - 28. Кордон з Угорщиною не змогли перетнути 13 порушників.
За спробу порушення держрубежу стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".