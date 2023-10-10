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Щонайменше 11 громадян США було убито в Ізраїлі під час нападу ХАМАС, - Байден

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Щонайменше 11 американських громадян загинули в Ізраїлі під час нападу бойовиків ХАМАС.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вашингтон вважає, що серед заручників ХАМАС, ймовірно, також є громадяни США, сказав він у своїй заяві.

Байден заявив, що Сполучені Штати працюють із ізраїльськими офіційними особами, щоб отримати більше інформації про місцезнаходження громадян США, які досі вважаються зниклими безвісти.

Байден сказав, що доручив своїй команді працювати з ізраїльськими колегами з усіх аспектів ситуації із заручниками, включаючи обмін розвідданими та залучення експертів з уряду США. Поліцейські управління на всій території США посилили охорону центрів єврейського життя, додав він.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Jimmy Hill
    На атомному авіаносці Джеральд Форд також встановлено над палубою прапор України.
  • Dwarf5401
    Це міжнародний сигнальний прапор який використовують на флоті. Не поширюйте дезінформацію.
  • Герхард
    Ну то навалюйте по Ірану поки Ізраїль навалює по Газі.
    У Китаю тоді стане однією шавкою менше.
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