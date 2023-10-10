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ХАМАС заявив про готовність до перемовин із Ізраїлем, - Reuters

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газа
Бойовики ХАМАС заявили про нібито готовність до переговорів з Ізраїлем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Високопоставленний чиновник ХАМАСу Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскількі "всі цілі були досягнуті".

Він додав, що ХАМАС відкритий "до всіх політичних діалогів".

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Раніше повідомлялося, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - ВАнька! А пашли, хахлам ***** дадим?
    - А зачем?
    - А проста так!
    - Пашли! А-а-а если ани нам дадут?!
    - А нам-то за что?
    "Паралель" помітна? Думаю - ТАК! Бо "наставники" і там і там - однакові! І у кацапів і у ХАМАС "цілі досягнуті" (Хоча, в чому ті цілі полягають - невідомо до цих пір Але реакція однакова - як тільки почали "відгрібать" - почалися крики про "готовність до переговорів")
    Тепер головне - НЕ СПИНЯТЬСЯ!!! Гнать цю заразу з Гази "поганою мітлою" А коли ця "нація захребетників" опиниться в Єгипті, Сірії, Ірані чи Іраку - вони себе покажуть "у всій красі" Бо, крім стрілять та убивать, нічого не вміють! Йорданія це вже побачила! (Після спроби палестинців скинуть з трону їх короля) Треба, щоб арабський світ на власній шкурі відчув, якого "монстра" вони вигодували за власні гроші!!!
  • Филип Преображенский
    Готові до перемовин, оскільки всі цілі були доягнуті. Нехай трохи зачекають, поки Ізраіль досягне також своїх цілей.
  • Tychus Findlay
    Отримали пі*ди і заволали про переговори, прямо як кацапи. Сподіваюсь Ізраїль відправить вбивць та дикунів туди, де їм і місце.
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