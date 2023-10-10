Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення із держбюджету на оборону понад 21% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

Згідно із документом, РНБО вирішила, щоб уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП. При цьому на фінансування потреб сектору безпеки й оборони України Кабмін має передбачити видатки в обсязі не менше 1,69 трлн грн.

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Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд гривень і видатками загального фонду в 3 трлн 108 млрд гривень. Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України - 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.