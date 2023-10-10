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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП, - указ

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гроші,зсу
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення із держбюджету на оборону понад 21% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

Згідно із документом, РНБО вирішила, щоб уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП. При цьому на фінансування потреб сектору безпеки й оборони України Кабмін має передбачити видатки в обсязі не менше 1,69 трлн грн.

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Нагадаємо, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд гривень і видатками загального фонду в 3 трлн 108 млрд гривень. Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України - 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Mart
    Потрібно краще працювати правоохоронним органам, та повернути украдене, якщо не хочуть скоротити їх на половину, а журналістам сплачувати відсотоки від викритого

    *******:
    32 мільйони гривень збитки на закупівлі нацгвардії
    + 650 мільйонів збитки на оборутках розенблата
    + 54 мільйони гривень збитки на закупівлях курток резнікова,
    це не рахуючи яєць по 17 грн,шт бо там збитки на 4 мільярди
    + 13 млн збитків Екскерівник "Укрспецекспорту"
    + 36 млрд. гривень які МО перевело зв нікуди а зброю в систему "НИПЕЛЬ"
    + 8 млрд. на ********** переказали хтозна-кому - і ні ***********, ні грошей.

    і це тільки те що відомо, а скільки ще таких оборуток
  • Kan Kan 21c2f560
    На кіно і зелемарафон 4 млрд
  • alexandr shamov
    Не дай бог ця зелена шелупонь залишиться на пiслявоенну вiдбудову. ii
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