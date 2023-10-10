Депортовані українські діти мають повернутися додому, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Депортовані на тимчасово окуповані території чи до Росії українські діти мають бути репатрійовані.

На цьому наголосила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це вона сказала на урочистому відкритті в будівлі Ради Європи виставки "Переміщені діти: історії українських дітей, врятованих від депортації Російської Федерації", організованої українською та латвійською делегаціями ПАРЄ.

"Виривати українських дітей із тепла рідних домівок, сімей та громад і вивозити їх на тимчасово окуповані території чи до Росії є грубим порушенням міжнародного права. Ці діти мають бути репатрійовані", – заявила Пейчинович-Бурич.

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Марія Мезенцева, голова української делегації у ПАРЄ, наголосила на тому, що Парламентська асамблея, яка підтримала видачу ордера на арешт Путіна та так званої омбудсменки Львової-Белової через викрадення українських дітей, має бути послідовною та відвертою.

"Виставка це не просто лише картини дітей, які возз'єдналися зі своїми сім'ями. Це величезний біль, який ми продовжуємо відчувати в наших серцях за багато тисяч людей, які все ще шукають своїх близьких", - сказала вона.

На думку голови делегації Латвійської Республіки у ПАРЄ Занди Калниня-Лукашевича, повернення українських дітей і воз'єднання з їхніми сім'ями повинно бути міжнародним пріоритетом.

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На виставці представлені постери з реальними фотографіями та історіями, заснованими на свідченнях дітей, які врятувалися з депортації та повернулися додому в Україну, а також відео, в яких діти розповідали, як росіяни перевозили їх на тимчасово окуповані території України та на територію Росії, в яких умовах вони жили та як з ними поводилися російські злочинці.

Виставку відкрили напередодні спеціального заходу на полях саміту, присвяченому проблемі депортації дітей. Він відбудеться у вівторок.

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