Сили оборони просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового, - ISW

Сили оборони продовжують наступати на кількох напрямках, зокрема, досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та біля Вербового в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ нібито захопили невизначені позиції поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки та Іванівки.

Речник Східного угруповання Збройних Сил України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські дії поблизу Синьківки та Іванівки посилилися, незважаючи на зниження активності авіації та безпілотників на напрямку Куп’янськ-Лиман через сильні зливи.

Також читайте: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, які раніше були очищені, - ISW

Російські війська 9 жовтня вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна і не досягли підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджували, що сили РФ нібито просунулися до 1 км поблизу Макіївки і начебто захопили невизначені позиції поблизу Невського, хоча ISW не спостерігало візуальних доказів цього.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки.

Українські війська 9 жовтня продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли успіху на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські "воєнкори" стверджували, що тривають важкі бої за тактичні висоти біля залізничного полотна Кліщіївка - Андріївка.

Також читайте: ЗСУ просунулись у Донецькій та Запорізькій областях, - ISW

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Речник української бригади швидкого реагування "Рубіж" Павло Сторожук зазначив, що війська РФ змінили тактику на Бахмутському напрямку і все частіше використовують невеликі групи по чотири-вісім осіб для обходу українських сил.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її бійці взяли в полон командира добровольчого батальйону "Алга" 72-ї ОМСБр РФ.

Українські військові джерела заявили, що російські війська здійснили майже 15 невдалих атак на північ від Донецька поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Також читайте: На Оріховському напрямку росіяни більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українського прориву, - ISW

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ продовжують проводити наземні атаки вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Російські джерела стверджували, що сили РФ нібито відбили українські атаки поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) та Микільського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Левадного. Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ безуспішно атакували поблизу Микільського та Новодонецького.

Також читайте: Росіяни знизили темпи наступу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, – ISW

Українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 9 жовтня.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили незначно просунулися в напрямку Копані і між Роботиним та Новоданилівкою. Російські військові блогери стверджували, що на лінії Роботине-Вербове тривають запеклі бої.

Також читайте: Зима - ще один виклик, маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою, - Зеленський

Повідомляється, що в ніч з 8 на 9 жовтня українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро в Херсонській області. Російський "воєнкор" стверджував, що кілька катерів українських сил намагалися провести розвідку біля Антонівського мосту, але російські сили нібито відбили спробу висадки

Російські військові блогери висловлюють стурбованість тим, що українські війська на заході Херсонської області готуються до наступальної операції через річку Дніпро на східному (ліворуч) березі.