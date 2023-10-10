Вночі знищено 27 із 36 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

У ніч на 10 жовтня війська РФ атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Сьогодні вночі, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих "шахедів", - зазначають у Генштабі.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що знищено 27 "Шахедів".

"У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Повітряні Сили ЗСУ напередодні ввечері повідомляли про пуск ворогом ударних безпілотників типу "шахед" з південного напрямку.