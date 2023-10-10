Спецпрокурор Гур допитав Байдена у справі про "секретні документи"

Президента США Джо Байдена допитали у справі щодо витоку "секретних документів". Допит вів особисто спеціальний прокурор Роберт Гур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Особа, знайома з розслідуванням, розповіла виданню, що допит вів особисто спеціальний прокурор Роберт Гур, який і курує цю справу.

Cпеціальний помічник президента та старший радник офісу адвокатів Білого дому Ян Семс заявив, що розмова була добровільною та відбувалась протягом двох днів.

"Як ми говорили з самого початку, президент і Білий дім співпрацюють у цьому розслідуванні, і, як це було доречно, ми оприлюднили відповідні оновлення, будучи максимально прозорими, щоб захистити та зберегти цілісність розслідування", - сказав Семс.

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Видання зазначає, що Інтерв’ю підвищує ймовірність того, що розслідування спеціального прокурора може наближатися до свого завершення, майже через дев’ять місяців після початку.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

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Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.