Сенатори США обговорюють річний пакет допомоги Україні розміром від $60 до $100 млрд, - WSJ

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями ухвалити річний пакет допомоги Україні, розміром від 60 до 100 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еспресо із посиланням на The Wall Street Journal.

Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, "додасть Україні відчуття впевненості", а по-друге, це буде краще "з політичної точки зору".

Такий пакет можуть ухвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада - датою закінчення терміну дії поточного закону про тимчасові витрати.

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Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакета. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. При цьому останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.