Сенатори США обговорюють річний пакет допомоги Україні розміром від $60 до $100 млрд, - WSJ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еспресо із посиланням на The Wall Street Journal.
Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, "додасть Україні відчуття впевненості", а по-друге, це буде краще "з політичної точки зору".
Такий пакет можуть ухвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада - датою закінчення терміну дії поточного закону про тимчасові витрати.
Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакета. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. При цьому останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.