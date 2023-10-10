Обстріли Херсонщини: росіяни поцілили у житлові квартали, бібліотеку та будинок культури, є поранені

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

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