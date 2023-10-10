На окупованій Луганщині рашисти вручають чоловікам призовного віку повістки

Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини вручають повістки чоловікам призовного віку.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби і ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки", - йдеться в повідомленні.

Так звана "влада" "ЛНР" заявляє, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, аби в людей був вибір.

"Щоправда, вибір знову буде не в усіх. Запрацює оператор у Луганську, Алчевську, Перевальську, Краснодоні, а тим часом на захоплених минулоріч територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.

Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додав очільник області.

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