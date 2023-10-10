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На окупованій Луганщині рашисти вручають чоловікам призовного віку повістки

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луганщина,окупанти
Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини вручають повістки чоловікам призовного віку.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби і ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки", - йдеться в повідомленні.

Так звана "влада" "ЛНР" заявляє, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, аби в людей був вибір.

"Щоправда, вибір знову буде не в усіх. Запрацює оператор у Луганську, Алчевську, Перевальську, Краснодоні, а тим часом на захоплених минулоріч територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.

Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додав очільник області.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому тільки чоловікам, і жінкам вручайте? Жінки навіть більше бігали і верещали, кликавши до себе горе в обгортці "русского мира". Не жилося нормально придуркам, муляли дотації всієї України, накращі умови життя, то живіть під кацапами, побирайтеся, щоб отримати буханку хліба і ховайтеся від ракет і повісток.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вертайся - побачиш
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Ну так що хотіли,те й маєте.
    Бігали з трикольоровими ганчірками,репетували,,путін ввєді войска",що не так?
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