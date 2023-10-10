На окупованій Луганщині рашисти вручають чоловікам призовного віку повістки
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Між Новопсковом та Старобільськом окупанти зупиняють транспортні засоби і ретельно перевіряють пасажирів. Чоловікам призовного віку вручають повістки", - йдеться в повідомленні.
Так звана "влада" "ЛНР" заявляє, що у жовтні там має розпочати надання послуг новий оператор мобільного зв'язку, аби в людей був вибір.
"Щоправда, вибір знову буде не в усіх. Запрацює оператор у Луганську, Алчевську, Перевальську, Краснодоні, а тим часом на захоплених минулоріч територіях встановлюють дротовий зв’язок. Також залишиться без змін заборона на надання послуги мобільного інтернету.
Не все просто і зі стаціонарним інтернетом – загарбники збираються дозволити доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості", - додав очільник області.