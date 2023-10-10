Очевидно, що Іран причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, - Кірбі

Іран причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, проте прямих доказів щодо цього немає.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, США не мають розвідувальних даних або доказів, які б вказували на пряму участь Ірану в атаках палестинського ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі.

Він зазначив, що Іран протягом тривалого часу підтримував ХАМАС та інші терористичні мережі в регіоні, надаючи їм ресурси і навчаючи їх.

"І в цьому відношенні, очевидно, що Іран причетний до цього, але з точки зору конкретних доказів щодо цього та такого роду атак, у нас немає нічого", - додав Кірбі.

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