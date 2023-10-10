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Очевидно, що Іран причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, - Кірбі

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Іран причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, проте прямих доказів щодо цього немає.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, США не мають розвідувальних даних або доказів, які б вказували на пряму участь Ірану в атаках палестинського ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі.

Він зазначив, що Іран протягом тривалого часу підтримував ХАМАС та інші терористичні мережі в регіоні, надаючи їм ресурси і навчаючи їх.

"І в цьому відношенні, очевидно, що Іран причетний до цього, але з точки зору конкретних доказів щодо цього та такого роду атак, у нас немає нічого", - додав Кірбі.

Читайте: ХАМАС заявив про готовність до перемовин із Ізраїлем, - Reuters

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    очевидно що ви разом з мосад отримуєте зарплатню вангую що параша теж причетна
  • Николай Нагорняк
    Кремль і Пекін, через "напівпровідник" Іран запустили ХАМАС: на іншому фланзі геополітичної шахівниці відновили стару багатоходову, завжди майже без програшну, комбінацію.

    Отакий колгосп ООН... творіння Сталіна при співучасті ідеалістів з Вашинтону і Лондону.

    Колгосп ООН (б/у Ліга Націй), з його Радою безпеки, в якій агресори по визначенню/"поджігатєлі війни" мають право вето, принцип консенсуальності для прийняття рішення, при якому люба "БабаЯгапроти" стає володаркою "золотої акції" і може проституціювати, виторговувати собі преференції за рахунок сусідів, яким не повезло в цьому глобальному казино (Угорщина, Туреччина - цинічний опортунізм/політична проституція став державною політикою).

    Ізраїльська модель безпеки?

    Всяка модель безпеки в небезпечному світі не буде ефективною.

    Доки всесвітній шериф США перебуває в черговому стані затяжного когнітивного дисонансу/cognitio dissonantia,

    А як же не скористатися мишам коли кіт в... prostratio/прострації. (Цікаво було б проаналізувати вплив "демократичних внутрішніх циклів" в США на світопорядок).
  • Виталий 6b40280c
    Само по себе обострение в Израиле не вызвало бы повышенного интереса, не будь в нем двух очень сильно выделяющихся новаций.

    Первая - уже упоминавшаяся индифферентность армии к прорыву боевиков. Система обороны охранного периметра вокруг сектора Газа устроена очень грамотно и отработана до мелочей. Первая линия - все эти рвы, заборы-стены, автоматические пулеметы, беспилотники и тревожные группы - всё это для того, чтобы ликвидировать одиночные проникновения и задержать любой массовый прорыв на время, достаточное для поднятия по тревоге второй линии обороны - расположенных вокруг подразделений. Далее, если они не справляются, в дело вступает армия, артиллерия, авиация и флот.

    В этот раз вторая линия обороны на прорыв вообще не отреагировала, военных расстреливали прямо в казармах. А собственно армия появилась часов через шесть-восемь. По какой причине вся система рухнула разом - неизвестно. Либо бардак и разложение, либо чьи-то сознательные действия с израильской стороны. И в то, и другое верится с трудом, но результат налицо, и его сложно объяснить иначе.

    Второй выбивающийся из всех ранее привычных схем фактор - необычайная жестокость боевиков по отношению к израильтянам: гражданским и военным. Их просто истребляли. Уже появились десятки роликов, где боевики просто в упор расстреливали людей. Причем нападавшие делятся на две неравные группы - основная толпа действовала как обычно. Много шума и криков, алла акбар и держите меня семеро, но в целом ничего выходящего за рамки. И несколько групп хорошо экипированных и вооруженных людей, заточенных строго на террор. Именно эти группы и убили большую часть из огромного по всем меркам количества жертв. Есть как минимум четыре локации, где число убитых зашкаливает за сотню в одном месте - это музыкальный фестиваль, где погибла сразу четверть тысячи его посетителей, это один из киббуцев, где найдено почти полторы сотни убитых, это армейские казармы, где перестреляли почти всех, и это один из участков дороги, где боевики расстреливали все проезжающие машины. По сути, две трети погибших (а, возможно, и более) погибли буквально в нескольких местах и в очень короткий промежуток времени. Куда подевались эти террористы и кто они - неизвестно.

    Возможно, что как раз такая показательная жестокость и террор были целью нападения, которую до самого ХАМАСа и не довели его реальные владельцы и хозяева. Толпа была лишь прикрытием. Для чего эта нарочитая жестокость, понятно - теперь Израиль сносит Газу с особенным остервенением, а значит, градус напряженности в региона будет гораздо более высоким, чем обычно.

    Возможно, что за этими специальными группами как раз и стоят люди из КСИР, чей высокопоставленный командир (руководитель Аль-Кодс) как раз находился в эти дни в Ливане. Не зря саудиты сразу же объявили о приостановке переговоров по коридору Индия-Европа через Саудовскую Аравию и Израиль. По видимому, получили предупреждение, что подобные группы могут внезапно появиться и в Королевстве. Поэтому и нужно понять, как предотвратить и как отреагировать на подобную угрозу.

    Во всем остальном события не слишком выбиваются и привычных сюжетов. Будь всё как всегда - до конца этой недели события бы начали успокаиваться, пошли бы негласные переговоры, начался бы обмен пленными и заключенными - всё как обычно. Но вот как будет теперь - эти два странных фактора, указанных выше, создают сильную неопределенность.

    Нюанс еще и в том, что если Иран тоже действовал не самостоятельно, а по просьбе китайских товарищей - то возможно продолжение и за пределами региона. Китайцев сильно беспокоит экспансия Турции в регионах Средней Азии и Закавказья, китайцам не сильно нравятся попытки Турции стать арбитром в конфликте Россия-Украина. И недавний теракт, который 1 октября состоялся возле здания МВД в Анкаре - кто знает, может, его генезис близок к нынешним израильским событиям - тоже своего рода предупреждение от стаи товарищей.

    Сегодня в международной политике действует одно правило - правил больше нет. Все начинают действовать довольно грубо и прямолинейно. Слишком прямо и очень грубо. (c)
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