Рашисти били по Куцурубській громаді Миколаївщини, пошкоджено адмінбудівлю, школу та будинки
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Рашисти продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у ніч на 10 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".
"Вчора, 9 жовтня, об 11:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.