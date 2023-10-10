Рашисти били по Куцурубській громаді Миколаївщини, пошкоджено адмінбудівлю, школу та будинки

Рашисти продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ніч на 10 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

"Вчора, 9 жовтня, об 11:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Миколаївщині знищено ворожий "Орлан", окупанти били по Веснянській громаді