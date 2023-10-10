Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, пошкоджено будинки та ЛЕП

Упродовж минулої доби ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району.

У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.

"В результаті мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.