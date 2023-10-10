"Енергоатом" завищив ціни на кабелі у 2-2,5 раза порівняно з ринком та "Укренерго", - "Наші гроші"
Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Як зазначається, до 15 грудня 2023 року замінять резервні захисти ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 повітряної лінії ПЛ 750 кВ "ХАЕС – ЗУ" на новий тип мікропроцесорного захисту. Мова про будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи на 14,35 млн грн та обладнання на 1,83 млн грн.
У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума в 3,38 млн грн (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ. - Ред.) припадає на контрольні та силові мідні кабелі. Їхні ціни виявились удвічі вищими від вересневого прайс-листа крупного постачальника "Укрпровід".
Наприклад, контрольний мідний кабель КВВГЕнг 7х2,5 атомники врахували по 286 680 грн/км.
У "Укрпроводу" він коштує вдвічі дешевше - 137 192 грн/км.
Крім того, у липні інша державна компанія "НЕК "Укренерго" замовляла реконструкцію повітряної лінії від тієї самої ХАЕС до польського Жешува. У кошторисі були деякі з цих кабелів із позначкою "д", що означає понижене димовиділення. Ціни були принаймні в 2,5 раза нижчими, ніж зараз на тендері самої Хмельницької АЕС. Той самий кабель КВВГЕнг 7х2,5 з пониженим димовиділенням коштував лише 101 812 грн/км.
Крім того, вогнезахисний матеріал Pyro-Safe Flammotect-А coating (фарба) врахували по 3 127 грн/кг. В "Укренерго" така фарба була на 30% дешевшою - 2 406 грн/кг.
"Корпорація ЕПМ" отримала підряд ХАЕС без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Створеною в 2014 році київською "Корпорація Електропівденьмонтаж" володіють Олена Копчинська з Києва і зареєстровані в окупованому Донецьку Юрій Ситник та Олександр Гаврилюк. Останній є директором фірми. За даними системи "YouControl", до 2021 року часткою Копчинської у фірмі володів Олександр Переяславець з окупованого Донецька.
Копчинська і Гаврилюк також є засновниками донецького ТОВ "Донбасенергокомплект", а Переяславець із киянкою Оленою Коротковою - донецького ТОВ "Донбас Енергосервіс".
Переяславець вказаний бенефіціаром київського ТОВ "Корпорація Електропівденмонтаж" (різниця лише у м’якому знаку) із директором Геннадієм Галіловим. Засновниками є Короткова і ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Моніторинг Інвест Дівелопмент" Сергія Кудрія та Олександра Наумовського.
Ситник, Гаврилюк і Переяславець володіють ТОВ "ПГС Енерджи" із Димера на Київщині.
Із 2016 року фірма натендерила переважно в "Укренерго" й "Енергоатома" 336,20 млн грн.
|Найменування кабелю
|Кількість, км
|Сума, грн із ПДВ
|"ХАЕС" у жовтні, грн/км із ПДВ
|"Укрпровід" у вересні, грн/км із ПДВ
|Перевищення, %
|"Укренерго" в липні, грн/км із ПДВ
|Перевищення, %
|КВВГЕнг 7х2,5
|4,97352
|1 425 809
|286 680
|137 192
|+109
|101 812
|+182
|КВВГЕнг 10х2,5
|1,8416
|712 920
|387 120
|187 694
|+106
|140 826
|+175
|КВВГЕнг 27х2,5
|0,3978
|397 259
|998 640
|453 311
|+120
|349 263
|+186
|КВВГЕнг 4х2,5
|2,2338
|382 784
|171 360
|85 128
|+101
|62 686
|+173
|КВВГЕнг 19х2,5
|0,4233
|291 010
|687 480
|332 475
|+107
|251 857
|+173
|КВВГЕнг 4х6
|0,3774
|137 676
|364 800
|182 362
|+100
|–
|–
|ВВГнг 2х4
|0,1836
|19 102
|104 040
|50 362
|+107
|–
|–
|КВВГЕнг 14х1,5
|0,0408
|14 580
|357 360
|166 465
|+115
|–
|–
|Усього:
|3 381 140