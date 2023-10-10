"Енергоатом" завищив ціни на кабелі у 2-2,5 раза порівняно з ринком та "Укренерго", - "Наші гроші"

26 вересня поточного року "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Корпорація ЕПМ" про реконструкцію повітряної лінії вартістю 16,18 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Як зазначається, до 15 грудня 2023 року замінять резервні захисти ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 повітряної лінії ПЛ 750 кВ "ХАЕС – ЗУ" на новий тип мікропроцесорного захисту. Мова про будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи на 14,35 млн грн та обладнання на 1,83 млн грн.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума в 3,38 млн грн (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ. - Ред.) припадає на контрольні та силові мідні кабелі. Їхні ціни виявились удвічі вищими від вересневого прайс-листа крупного постачальника "Укрпровід".

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Наприклад, контрольний мідний кабель КВВГЕнг 7х2,5 атомники врахували по 286 680 грн/км.

У "Укрпроводу" він коштує вдвічі дешевше - 137 192 грн/км.

Крім того, у липні інша державна компанія "НЕК "Укренерго" замовляла реконструкцію повітряної лінії від тієї самої ХАЕС до польського Жешува. У кошторисі були деякі з цих кабелів із позначкою "д", що означає понижене димовиділення. Ціни були принаймні в 2,5 раза нижчими, ніж зараз на тендері самої Хмельницької АЕС. Той самий кабель КВВГЕнг 7х2,5 з пониженим димовиділенням коштував лише 101 812 грн/км.

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Крім того, вогнезахисний матеріал Pyro-Safe Flammotect-А coating (фарба) врахували по 3 127 грн/кг. В "Укренерго" така фарба була на 30% дешевшою - 2 406 грн/кг.

"Корпорація ЕПМ" отримала підряд ХАЕС без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Створеною в 2014 році київською "Корпорація Електропівденьмонтаж" володіють Олена Копчинська з Києва і зареєстровані в окупованому Донецьку Юрій Ситник та Олександр Гаврилюк. Останній є директором фірми. За даними системи "YouControl", до 2021 року часткою Копчинської у фірмі володів Олександр Переяславець з окупованого Донецька.

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Копчинська і Гаврилюк також є засновниками донецького ТОВ "Донбасенергокомплект", а Переяславець із киянкою Оленою Коротковою - донецького ТОВ "Донбас Енергосервіс".

Переяславець вказаний бенефіціаром київського ТОВ "Корпорація Електропівденмонтаж" (різниця лише у м’якому знаку) із директором Геннадієм Галіловим. Засновниками є Короткова і ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Моніторинг Інвест Дівелопмент" Сергія Кудрія та Олександра Наумовського.

Ситник, Гаврилюк і Переяславець володіють ТОВ "ПГС Енерджи" із Димера на Київщині.

Із 2016 року фірма натендерила переважно в "Укренерго" й "Енергоатома" 336,20 млн грн.