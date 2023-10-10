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"Енергоатом" завищив ціни на кабелі у 2-2,5 раза порівняно з ринком та "Укренерго", - "Наші гроші"

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аес,хмельницька
26 вересня поточного року "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Корпорація ЕПМ" про реконструкцію повітряної лінії вартістю 16,18 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші"

Як зазначається, до 15 грудня 2023 року замінять резервні захисти ПДЕ-2001 та ПДЕ-2002 повітряної лінії ПЛ 750 кВ "ХАЕС – ЗУ" на новий тип мікропроцесорного захисту. Мова про будівельно-монтажні й пусконалагоджувальні роботи на 14,35 млн грн та обладнання на 1,83 млн грн.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума в 3,38 млн грн (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ. - Ред.) припадає на контрольні та силові мідні кабелі. Їхні ціни виявились удвічі вищими від вересневого прайс-листа крупного постачальника "Укрпровід".

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Наприклад, контрольний мідний кабель КВВГЕнг 7х2,5 атомники врахували по 286 680 грн/км.

У "Укрпроводу" він коштує вдвічі дешевше - 137 192 грн/км.

Крім того, у липні інша державна компанія "НЕК "Укренерго" замовляла реконструкцію повітряної лінії від тієї самої ХАЕС до польського Жешува. У кошторисі були деякі з цих кабелів із позначкою "д", що означає понижене димовиділення. Ціни були принаймні в 2,5 раза нижчими, ніж зараз на тендері самої Хмельницької АЕС. Той самий кабель КВВГЕнг 7х2,5 з пониженим димовиділенням коштував лише 101 812 грн/км.

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Енергоатом завищив ціни на кабелі у 2-2,5 раза порівняно з ринком та Укренерго, - Наші гроші 01

Крім того, вогнезахисний матеріал Pyro-Safe Flammotect-А coating (фарба) врахували по 3 127 грн/кг. В "Укренерго" така фарба була на 30% дешевшою - 2 406 грн/кг.

"Корпорація ЕПМ" отримала підряд ХАЕС без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Створеною в 2014 році київською "Корпорація Електропівденьмонтаж" володіють Олена Копчинська з Києва і зареєстровані в окупованому Донецьку Юрій Ситник та Олександр Гаврилюк. Останній є директором фірми. За даними системи "YouControl", до 2021 року часткою Копчинської у фірмі володів Олександр Переяславець з окупованого Донецька.

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Копчинська і Гаврилюк також є засновниками донецького ТОВ "Донбасенергокомплект", а Переяславець із киянкою Оленою Коротковою - донецького ТОВ "Донбас Енергосервіс".

Переяславець вказаний бенефіціаром київського ТОВ "Корпорація Електропівденмонтаж" (різниця лише у м’якому знаку) із директором Геннадієм Галіловим. Засновниками є Короткова і ТОВ "Міжнародна юридична компанія "Моніторинг Інвест Дівелопмент" Сергія Кудрія та Олександра Наумовського.

Ситник, Гаврилюк і Переяславець володіють ТОВ "ПГС Енерджи" із Димера на Київщині.

Із 2016 року фірма натендерила переважно в "Укренерго" й "Енергоатома" 336,20 млн грн.

Найменування кабелю Кількість, км Сума, грн із ПДВ "ХАЕС" у жовтні, грн/км із ПДВ "Укрпровід" у вересні, грн/км із ПДВ Перевищення, % "Укренерго" в липні, грн/км із ПДВ Перевищення, %
КВВГЕнг 7х2,5 4,97352 1 425 809 286 680 137 192 +109 101 812 +182
КВВГЕнг 10х2,5 1,8416 712 920 387 120 187 694 +106 140 826 +175
КВВГЕнг 27х2,5 0,3978 397 259 998 640 453 311 +120 349 263 +186
КВВГЕнг 4х2,5 2,2338 382 784 171 360 85 128 +101 62 686 +173
КВВГЕнг 19х2,5 0,4233 291 010 687 480 332 475 +107 251 857 +173
КВВГЕнг 4х6 0,3774 137 676 364 800 182 362 +100
ВВГнг 2х4 0,1836 19 102 104 040 50 362 +107
КВВГЕнг 14х1,5 0,0408 14 580 357 360 166 465 +115
Усього: 3 381 140

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • vterra w
    на одних яйцях по 17 грн довго не протянеш,
    треба ще на чомусь «економити»
  • Vova Chol
    Ми всі президенти , ми всі не лохи , ми всі мародери .
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вєрєщук-карупция какая карупция ми нє знаєм шо ета такоє вот єслі би ми зналі шо ета такоє-но ми нє знаєм шо ета такоє...
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