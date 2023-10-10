США не планують вводити війська в Ізраїль, - Кірбі

Сполучені Штати не планують відправляти свої війська до Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі.

"Немає жодних намірів відправляти туди американські війська", - сказав він.

Втім, за словами Кірбі, президент США Джо Байден "завжди гарантуватиме, що ми захищаємо і відстоюємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, в тому числі, зокрема, в цій частині світу".

Кірбі додав, що перший транш додаткової безпекової допомоги Ізраїлю з боку США у відповідь на напади ХАМАСу вже в дорозі станом на вечір понеділка.

"Ми очікуємо, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на системи безпеки, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі, і ми будемо підтримувати їх", - підсумував він.

Читайте: Очевидно, що Іран причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, - Кірбі