США не планують вводити війська в Ізраїль, - Кірбі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі.
"Немає жодних намірів відправляти туди американські війська", - сказав він.
Втім, за словами Кірбі, президент США Джо Байден "завжди гарантуватиме, що ми захищаємо і відстоюємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, в тому числі, зокрема, в цій частині світу".
Кірбі додав, що перший транш додаткової безпекової допомоги Ізраїлю з боку США у відповідь на напади ХАМАСу вже в дорозі станом на вечір понеділка.
"Ми очікуємо, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на системи безпеки, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі, і ми будемо підтримувати їх", - підсумував він.