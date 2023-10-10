Окупанти вранці вдарили по смт Великий Бурлук на Харківщині, 3 особи дістали поранення

Росіяни вранці обстріляли смт Великий Бурлук на Харківщині, поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Рашисти, попередньо із ЗРК С-300, завдали удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу поранення дістали 3 цивільних особи - дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

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