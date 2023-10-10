Екскомандир "Беркуту" Пацеляк, який розганяв Майдан у 2014, понад 20 років має два паспорти РФ, - ЗМІ

Колишній командир львівського "Беркута" Ростислав Пацеляк був позбавлений українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився. Наразі Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу РФ.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Watchers із посиланням на дані, оголошені у відкритому судовому засіданні та відкритих російських баз даних, а також на власні джерела.

Нині Ростислав Пацеляка перебуває під слідством у справі щодо протидії акціям протесту на Майдані 18 лютого 2014 року. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам, перешкоджання журналістській діяльності та насильство щодо державних і громадських діячів.

Львівський батальйон "Беркуту" під командуванням колишнього командира брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані у 2014 році разом з харківським "Беркутом" – і не поступався йому в жорстокості дій. Тоді у цей день внаслідок дій силових підрозділів та тітушок-кримінальників загинули щонайменше 23 протестувальники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандиру "Беркуту" Пацеляку повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників на Майдані у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Під час розгляду клопотання щодо продовження терміну тримання під вартою Пацеляка 13 вересня у Печерському суді прокурор у справі надав суду рішення Державної міграційної служби України про позбавлення його громадянства України. За інформацією, озвученою у суді, це рішення ухвалили напередодні, 12 вересня.

Як зазначається, підставою позбавлення громадянства стало те, що понад 20 років Пацеляк мав чинні російські паспорти (внутрішній та закордонний), від яких не відмовився.

Російський паспорт він отримав 26 квітня 2002 року. Причиною отримання було вказано: обмін паспорта СРСР. 4 січня 2003 року Пацеляк отримав також закордонний паспорт РФ. Як зазначили джерела Watchers, до 2003 року екскомандир навчався та працював у системі внутрішніх справ Росії, і лише потім переїхав в Україну,

Український паспорт він отримав у вересні 2003 року. І у тому ж році був зарахований на службу до правоохоронних органів України. До цього Пацеляк служив у російській міліції.

Читайте також: Суд відправив екскомандира "Беркуту" Пацеляка під домашній арешт

Пацеляк є військовослужбовцем запасу Росії й має спеціальне звання – лейтенант юстиції.

Видання перевірило дані паспорта РФ Пацеляка на сайті російської податкової служби. Як виявилось, людина з таким же ПІБ та датою народження як і в екскомандира дійсно отримувала паспорт громадянина Росії та має чинний податковий номер.

На початку розгляду справи суд відправив Пацеляка під арешт. Проте у 2015 році його випустили з-під варти, і з того часу він був під особистим зобов’язанням.

22 березня 2023 року Держбюро розслідувань оголосило Ростиславу Пацеляку нову підозру щодо подій 18 лютого у 2014 році на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку. Тоді додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Нині Пацеляк перебуває під вартою за рішенням суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: до 7 років ув’язнення засуджено ексберкутівця Ареф’єва. Вирок ухвалено заочно