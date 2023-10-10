Вночі окупанти з мінометів обстріляли три громади Сумщини. Зафіксовано 21 вибух, - ОВА

Вночі російські військові здійснили три мінометні обстріли прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни здійснили три мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська та Хотінська громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Шалигінській громаді зафіксовано 6 вибухів, у Краснопільській громаді 11 вибухів. У Хотінській громаді – 4 вибухи.

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