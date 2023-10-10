Армія оборони Ізраїлю відновила повний контроль над кордоном із сектором Гази

Ізраїльські військові повністю відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

Про це заявив головний речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times of Israel.

Він запевнив, що військові відновили контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАСу підірвали частини прикордонного паркану під час нападу в суботу вранці.

"За останню добу жоден терорист не пройшов через огорожу", - зазначив він у розмові з журналістами.

За його словами, бойові інженерні війська працюють над мінуванням ділянок біля дірок в огорожі.

ЦАХАЛ вважає, що на території Ізраїлю все ще переховується невелика кількість терористів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.