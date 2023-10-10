ОК "Південь" про зменшення ракетних обстрілів: Противник накопичує запаси для "періоду блекаутів"

Наразі війська РФ можуть намагатися накопичити ракети та провести додаткову злагодженість для подальших масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, як це було минулої осені.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Офіцер пояснила, з чим може бути пов'язане зменшення застосування ракетного озброєння противником останнім часом за повітряних атак по території України.

"Цілком імовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Тому що хоч в них і були не малі запаси, але вони їх дуже "щедро" використовували. І виробництво (ракет. - Ред.) хоча й існує, воно досить ускладнене та уповільнене", - зазначила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В опалювальний сезон системи ППО зосередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури, - Повітряні сили

Водночас вона звернула увагу, що російські загарбники можуть накопичувати ракетне озброєння "в конкретних цілях".

"Це може бути пов'язано із підготовкою до так званого "періоду блекаутів", які вони анонсували й продовжують педалювати цю тему", - сказала вона.

Також є розуміння, що військам РФ потрібна додаткова злагодженість стосовно таких атак. А з цим у противника могли виникнути складнощі після удару Сил оборони України по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі у Криму, додала Гуменюк.

Читайте також: Через ворожі обстріли знеструмлено 421 населений пункт у 7 областях України, - Міненерго

"Необхідно проводити навчання пілотів, злагодження з морськими ракетоносіями тощо. А в умовах збиття "верхівки" Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі", - пояснила вона.