ОК "Південь" про зменшення ракетних обстрілів: Противник накопичує запаси для "періоду блекаутів"
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Офіцер пояснила, з чим може бути пов'язане зменшення застосування ракетного озброєння противником останнім часом за повітряних атак по території України.
"Цілком імовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Тому що хоч в них і були не малі запаси, але вони їх дуже "щедро" використовували. І виробництво (ракет. - Ред.) хоча й існує, воно досить ускладнене та уповільнене", - зазначила Гуменюк.
Водночас вона звернула увагу, що російські загарбники можуть накопичувати ракетне озброєння "в конкретних цілях".
"Це може бути пов'язано із підготовкою до так званого "періоду блекаутів", які вони анонсували й продовжують педалювати цю тему", - сказала вона.
Також є розуміння, що військам РФ потрібна додаткова злагодженість стосовно таких атак. А з цим у противника могли виникнути складнощі після удару Сил оборони України по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі у Криму, додала Гуменюк.
"Необхідно проводити навчання пілотів, злагодження з морськими ракетоносіями тощо. А в умовах збиття "верхівки" Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі", - пояснила вона.