Кремль уникатиме нових хвиль мобілізації до президентських виборів, - британська розвідка

Керівництво РФ намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Президент Росії Володимир Путін майже напевно балотуватиметься знову, незважаючи на те, що він ще публічно не заявляв про свій намір зробити це. Є припущення, що виборча кампанія Путіна неформально почнеться в листопаді 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, хоча вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимізації.

"Майже напевне виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів - наратив, який часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади Путіним. Під час підготовки до виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде реалізована до президентських виборів у березні 2024 року", - додали у британській розвідці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові посилюють додаткові оборонні укріплення на підступах до окупованого Токмака, - британська розвідка