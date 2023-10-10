Приблизно 1,5 тисячі тіл бойовиків ХАМАС виявлено на території Ізраїлю

Як заявляє армія оборони Ізраїлю, приблизно 1,5 тисячі тіл бойовиків терористичного руху ХАМАС знайдено на території країни після того, як вдалося відновити контроль над кордоном із Сектором Гази.

Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю Річард Гегт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, армії "вдалося більш-менш відновити контроль над кордоном" із Сектором Гази.

Гегт також заявив, що в ніч на вівторок жоден бойовик ХАМАС не перетинав кордону з Ізраїлем, але визнав, що проникнути на ізраїльську територію все ще можливо.

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