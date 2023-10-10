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Приблизно 1,5 тисячі тіл бойовиків ХАМАС виявлено на території Ізраїлю

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сектор,гази
Як заявляє армія оборони Ізраїлю, приблизно 1,5 тисячі тіл бойовиків терористичного руху ХАМАС знайдено на території країни після того, як вдалося відновити контроль над кордоном із Сектором Гази.

Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю Річард Гегт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, армії "вдалося більш-менш відновити контроль над кордоном" із Сектором Гази.

Гегт також заявив, що в ніч на вівторок жоден бойовик ХАМАС не перетинав кордону з Ізраїлем, але визнав, що проникнути на ізраїльську територію все ще можливо.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А які ще можуть бути наслідки? Гірше ніж було в суботу? Терористичну погань треба знищувати сотнями тисяч. Переконувати їх в людяності марно. Їх треба тільки нищити, нищити і ще раз нищити!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Говорили спочатку, що декілька сотень, а можливо до тисячі. Вбили 1,5 тисячі, а скільки ще втекло? Виходить, що було багато тієї нечисті, що вбивала і гвалтувала жінок та дітей. Але ізраїльтяни такі, що через пару років відшукають кожного і в цьому їм допоможуть кацапи, які підбили цих терористів на напад, бо кацапи були і є шістками.
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