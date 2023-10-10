Немає підтвердження, що зброя з України потрапила до терористів ХАМАСу, - посол Ізраїлю Бродський

Російська пропаганда заявляє, що зброя, надана Україні Заходом, нібито опинилася у руках ХАМАС. Посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив, що наразі цьому немає підтвердження.

Про це він розповів в інтерв'ю Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає цьому підтвердження", - відповів дипломат.

Також він наголосив, що санкції проти Ірану мають продовжуватися, щоб країна не продавала зброю Росії та терористам.

"Ми за те, щоб санкції були не просто продовжені проти Ірану, а були більш жорсткими. І, звичайно, не можна допустити військової співпраці Ірану з будь-ким", - додав Бродський.

Раніше ГУР МО України повідомило, що Росія для дискредитації ЗСУ передала терористам ХАМАСу захоплену в Україні західну зброю.

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