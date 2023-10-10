Зеленський прибув до Румунії: Говоритимемо про безпекову взаємодію, посилення ППО, авіаційну та оборонну коаліцію

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Румунії.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана президента Румунії Клауса Йоханніса - у нас великий спектр тем для переговорів", - зазначив він.

За словами Зеленського, передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також - за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.

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"Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити.

Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Цей візит принесе користь обом нашим народам", - резюмує глава держави.