Суд обрав запобіжний захід закарпатському депутату-куму Медведчука Чубирку у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Куму Медведчука, депутату Закарпатської обласної ради Івану Чубирку, якого затримала СБУ 7 жовтня, обрали запобіжний захід.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутату Закарпатської обласної ради Івану Чубирку обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без права внесення застави", - написав він.

Нагадаємо, Іван Чубирко є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022 року Чубирко планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними СБУ, депутат Закарпатської облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші.

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