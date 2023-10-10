Гетманцев своїми реформами мінусує рейтинг влади, - опитування

Робота глави комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева найбільш негативно впливає на ставлення населення до чинної влади.

Про це свідчать дані опитування "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

Так, 36,4% респондентів вважають, що Гетманцев "найбільш негативно впливає на ставлення населення до чинної влади". Далі йде прем’єр-міністр Денис Шмигаль - 13,6%.

31,7% заявили, що саме Данило Гетманцев серед представників державної влади країни має найбільший реальний вплив на управління економікою України. Водночас 43,9% вважають, що саме він наразі має найбільший реальний вплив на управління податковою і митною сферами України.

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Антирейтинг серед представників влади, які впливають на економічний блок, також очолив Гетманцев - 28,8%. Далі йдуть в.о. Голови Державної митної служби Сергій Звягінцев -17,3% та в.о. Державної податкової служби Тетяна Кірієнко -12,6%.

Опитування проводилося з 3 по 7 жовтня 2023 на замовлення Громадської організації "Громадська ініціатива дій" (ГІД)".

Об’єкт опитування – зареєстровані жителі України віком від 18 років, за винятком жителів Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей та інших тимчасово окупованих територій, де на час проведення опитування був відсутній мобільний зв’язок українських операторів. Жителі України, які на час проведення опитування перебували за межами України, до досліджуваної генеральної сукупності (об’єкта дослідження) не включалися.

Oбсяг вибірки - 1201 респондент.

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