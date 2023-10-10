ДАСУ нищить ключове оборонне підприємство держави КБ "Луч", а Шмигаль та Кабмін не втручаються, ігноруючи постанову ВР, - Ярова

Державне конструкторське бюро "Луч", одне з ключових підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу (саме КБ "Луч" є виробником ракет "Нептун", якими потопили крейсер "Москва"), нищить Державна аудиторська служба за мовчазної згоди Кабміну та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це заявила відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що ще у вересні Верховна Рада конституційною більшістю голосів ухвалила постанову №10071, яка зобовʼязує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку.

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"Не зважаючи на прийняту постанову, до державного підприємства, яке включене в ракетну програму, КБ "ЛУЧ", яке єдине випускає стугни, корсари, вільхи, нептуни знову прийшла хто? Правильно Держаудитслужба. І не повірите, знову з яким питанням: прибуток в межах, встановлених державою, дорівнює збиткам держави", - зазначила Ярова.

За словами волонтерки, це вже третя перевірка підприємства з боку ДАСУ, мета якої зупинити виробництво критично важливої для фронту зброї.

"А КМУ прикинувся мертвим разом з Премʼєр-міністром, який мав би виконувати Постанови Верховної Ради, разом з Міністром фінансів, в підпорядкуванні якого знаходиться Держаудитслужба. І робить вигляд, що загроза роботи державній ракетній програмі ніяким чином не відображається на безпеці держави в цілому, і кожного з нас зокрема", - наголосила Ярова.

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Вона підкреслила, що Кабмін буквально ігнорує рішення парламенту. І це загрожує не тільки знищенням ключового оборонного підприємства, а й втратою державності.

"Проти ракет, якими посипають наші мирні міста наші вороги, неможливо воювати з автоматом. Якщо це комусь в КМУ або Держаудитслужбі незрозуміло, то в мене лише одне питання. Шановна виконавча гілка влади, якщо у вас в планах здати країну, то ви про це відверто скажіть, ми почнемо двигати в сторону кордону" - написала Ярова.

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