На зустрічі міністрів фінансів країн G7 під головуванням Японії обговорять підтримку України

12 жовтня в Марракеші під час зустрічі міністрів фінансів і очільників центральних банків країн "Групи семи" під головуванням Японії обговорять підтримку України.

Про це повідомив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Під час зустрічі фінансових лідерів G7 під головуванням Японії, ми хочемо зосередитися на таких питаннях, як підтримка України, а також глобальних фінансових інституцій, щоб ці дискусії принесли свої плоди", – зазначив Сузукі.

За його словами, зустріч G7 буде частиною ширшої зустрічі G20, що відбудеться на полях щорічної конференції Міжнародного валютного фонду в місті Марракеш.

Зустріч G7 також включатиме переговори за круглим столом з африканськими країнами для сприяння притоку коштів приватного сектора на континент, додав японський міністр.

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