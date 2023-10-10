Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по селу Гроза на Харківщині зросла до 53, - поліція

Дані є неостаточними, оскільки тривають ДНК-експертизи, а 5 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми ідентифікували станом на зараз 53 людини, які загинули. Тому можна заявити, що на сьогодні у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих - остаточна кількість може збільшитися", - пояснив він.

Слідчий відзначив, що загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти.

"Всі заяви були відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, бо ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П'ятеро нині зниклі безвісти", - сказав Болвінов.

Криміналісти провели 288 ДНК-досліджень.

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що ракетним ударом по селу Гроза окупанти вбили багато "українських неонацистів". За його словами, у кафе, куди росіяни спрямували ракету, нібито відбувався похорон "високопоставленого націоналіста".

Відповідну заяву він зробив на засіданні Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що там у момент удару був похорон одного з високопоставлених українських націоналістів, там було багато поплічників нацистів. Саме тому більшість тіл на знімках – це чоловіки призовного віку", – заявив він.

5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті.

Читайте: Небензя про ракетний удар по селу Гроза: "Там было множество украинских неонацистов". ВIДЕО