США спрямують €1,48 млн українським біженцям у Литві

Уряд США виділив 1,48 млн євро організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.

Про це повідомило посольство США у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Зазначається, що кошти були перераховані дев’яти неурядовим організаціям з Каунаса, Клайпеди, Тельшяю, Шяуляю та Вільнюса.

У межах допомоги Державний департамент США профінансував проєкти вартістю від 90 тис. до 250 тис. євро.

Посольство США представить проєкти підтримки на заході в Національній бібліотеці Литви ім. Мартінаса Мажвідаса у Вільнюсі у вівторок.

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