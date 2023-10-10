На півночі Авдіївки тривають важкі бої, росіяни масовано обстрілюють місто, - МВА
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Російські загарбники завдають масованих ударів по Авдіївці на Донеччині, на півночі міста тривають важкі бої.
Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"З 06:00 масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та градів. Тривають важкі бої на північ від міста", - сказав він.
Наразі про загиблих та поранених серед мирних жителів інформації немає.