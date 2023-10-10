НАБУ та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги (оновлено). ФОТО

Сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

Як зазначається, стадіон "Авангард" - ласий шматок в центрі Мукачева на березі р. Латориця.

"Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо", - йдеться у повідомленні.

Ціна землі була занижена в 10 разів. Міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

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Згодом у НАБУ підтвердили проведення обшуків.

"У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП проводять у м. Мукачеві обшуки у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства", - заявили в НАБУ.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

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Наразі у СБУ також підтвердили серію обшуків у керівництва міста Мукачево.

"Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради", - йдеться у повідомленні.

Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.