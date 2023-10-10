НАБУ та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги (оновлено). ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.
Як зазначається, стадіон "Авангард" - ласий шматок в центрі Мукачева на березі р. Латориця.
"Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо", - йдеться у повідомленні.
Ціна землі була занижена в 10 разів. Міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.
Згодом у НАБУ підтвердили проведення обшуків.
"У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП проводять у м. Мукачеві обшуки у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства", - заявили в НАБУ.
Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.
Наразі у СБУ також підтвердили серію обшуків у керівництва міста Мукачево.
"Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради", - йдеться у повідомленні.
Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.