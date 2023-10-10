Армія оборони Ізраїлю перекинула на кордон із Ліваном десятки тисяч військових

Армія оборони Ізраїлю на тлі загрози нападу бойовиків організації "Хезболла" посилила кордон із Ліваном.

Про це розповів речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ситуація (на кордоні з Ліваном – ред.) нестабільна. Ми проявляємо пильність. В очікуванні нападу "Хезболли" ми перекинули на кордон десятки тисяч додаткових військовослужбовців – як резервістів, так і регулярних частин", - уточнив він.

За його словами, в останні кілька годин ситуація в цьому районі спокійна.

"Ми наполегливо закликаємо їх двічі подумати, перш ніж здійснювати подібні напади на Ізраїль", - наголосив Конрікус.

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