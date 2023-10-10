Армія оборони Ізраїлю перекинула на кордон із Ліваном десятки тисяч військових
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Армія оборони Ізраїлю на тлі загрози нападу бойовиків організації "Хезболла" посилила кордон із Ліваном.
Про це розповів речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ситуація (на кордоні з Ліваном – ред.) нестабільна. Ми проявляємо пильність. В очікуванні нападу "Хезболли" ми перекинули на кордон десятки тисяч додаткових військовослужбовців – як резервістів, так і регулярних частин", - уточнив він.
За його словами, в останні кілька годин ситуація в цьому районі спокійна.
"Ми наполегливо закликаємо їх двічі подумати, перш ніж здійснювати подібні напади на Ізраїль", - наголосив Конрікус.