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Армія оборони Ізраїлю перекинула на кордон із Ліваном десятки тисяч військових

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цахал,ізраїль
Армія оборони Ізраїлю на тлі загрози нападу бойовиків організації "Хезболла" посилила кордон із Ліваном.

Про це розповів речник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ситуація (на кордоні з Ліваном – ред.) нестабільна. Ми проявляємо пильність. В очікуванні нападу "Хезболли" ми перекинули на кордон десятки тисяч додаткових військовослужбовців – як резервістів, так і регулярних частин", - уточнив він.

За його словами, в останні кілька годин ситуація в цьому районі спокійна.

"Ми наполегливо закликаємо їх двічі подумати, перш ніж здійснювати подібні напади на Ізраїль", - наголосив Конрікус.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Невже співвітчизник їм не пояснив, що задля запобігання ескалації війська треба відводити, а не навпаки?
  • KosAn30 JT26
    причем за 2 дня,а не за 9 лет,и 1.5 года авиации и ракетами....вот єто превосходство в воздухе....
  • vuiko dobrui
    там жінки служать в Цахал та воюють на рівні з чоловіками ...
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