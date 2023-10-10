Закупівля неякісних бронежилетів на 250 млн грн: ДБР повідомило про ще одну підозру Шаповалову та Хмельницькому

Ексзаступнику міністра оборони та керівнику одного з департаментів МО повідомлено про ще одну підозру за розтрату понад 250 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень.

"Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

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При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

Колишні посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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На початку лютого 2023 року колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

"Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі підозрювані перебувають під вартою", - підсумували у ДБР.

За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах йдеться про колишнього в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького та ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.