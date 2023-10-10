"ЄС" вимагає від Кабміну зупинити тиск ДАСУ на КБ "Луч" та інші підприємства ОПК

"Європейська Солідарність" вимагає від Кабміну втрутитися у ситуацію з КБ "Луч", до якого приходить з перевірками Держаудитслужба. Дії ДАСУ можуть призвести до зриву виробництва ракет та боєприпасів.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, саме через непрофесійні дії Кабміну, який видав дві взаємовиключні постанови щодо можливості /неможливості отримання прибутку від реалізації продукції ВПК, закупівля вітчизняної оборонки фактично блокується, а багатьом виробникам ДАС погрожує судами. Верховна Рада була змушена втрутитися в ситуацію і у вересні прийняла постанову "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану". Всі фракції і групи підписалися під цим документом для усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності в оборонному секторі", - зазначила парламентарка.

Вона нагадала, що протягом останнього тижня на підприємство з виробництва тепловізійних прицілів Archer прийшло НАБУ і вилучило не лише фінансову, але й проєктну, виробничу документацію.

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"А в КБ "Луч" проходить третя перевірка Держаудитслужби. Нагадаю, голову цієї служби призначає уряд, нинішню керівницю Кабмін затвердив в грудні 2022-го року. І вона почала ретиво кошмарити оборонку. КБ "Луч" – одне з провідних розробників складових авіаційного та протитанкового озброєння і ракет. Діяльність ДержККБ "Луч" має стратегічне значення для оборонного потенціалу України.

Нинішня ревізія діяльності ДержККБ "Луч" стосується включення отриманого підприємством прибутку до складу вартості продукції підприємства та сплати з нього податків. Тобто Уряд намутив, а ДП страждає", - наголосила Геращенко.

"При цьому ДАСУ не враховує того, що ДержККБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання і продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Вимагаємо від уряду негайно виконати постанову ВР і забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ "Луч" та інших стратегічних підприємств. А голову Держаудитслужби варто звільнити, бо її робота більше схожа на шкідництво, аніж на аудит", - підсумувала співголова фракції.

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