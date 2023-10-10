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Наразі не зафіксовано фактів використання Росією балістичних ракет іранського виробництва, - ГУР МО

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Українська розвідка не зафіксувала фактів використання РФ балістичних ракет іранського виробництва у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

"Станом на сьогодні фактів застосування балістичних ракет іранського виробництва державою-агресором Російською Федерацією не зафіксовано. Звісно, це питання моніториться нашою країною насамперед і нашими партнерами", - наголосив він.

У ГУР додали, що вживаються заходи для того, щоб застосування таких ракет від РФ не було і в майбутньому. 

Водночас РФ все ж таки може отримати балістику іранського виробництва. Зазначається, що Іран перебуває на етапі торгів і чекає від Росії більш вигідної для себе пропозиції щодо військово-технічної сфери. Зокрема може йтися про винищувачі Су-35.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Нема дурних!
    Аятолам ці ракети самим потрібні скоро будуть
  • Марта Шепель fda0629b
    Не рапортуйте так швидко.
  • Luk Viktor
    А це задача ГУР досліджувати компоненти ракет і давати висновки?
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