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Атака стала для нас несподіванкою. Ізраїль розслідуватиме прорахунки вже після війни, - речниця Сил оборони Міхельсон

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ізраїль
Висновки щодо прорахунків Ізраїлю, які не дали змоги запобігти масованій атаці терористів ХАМАС, будуть зроблені, однак тільки після того, як країна буде у безпеці.

Про це заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атака стала для нас несподіванкою. Ми не очікували її того суботнього ранку", – зазначила речниця, відповідаючи на запитання про висновки, які необхідно зробити із того, що нападу ХАМАСу не змогли запобігти.

За її словами, такі висновки мають бути зроблені, але тільки тоді, "коли Ізраїль буде у безпеці, коли люди повернуться додому, коли дітей та людей похилого віку, які були викрадені терористами, буде звільнено, і коли армія закінчить воювати".

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Тоді влада зможе розібратися, чому сталися ці прорахунки, і "звітувати перед громадянами", додала Маша Міхельсон.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Tierre
    Ві сравниваете несравнимое. Силы Хамас по сравнению с силами Израиля просто ничтожны.
    У нас же - противоположная ситуация - мы в разы уступали российским оккупантам по количеству техники.
  • vuiko dobrui
    ну так !!! і це 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ, "навеличнійший" вофка зе-янелох-оманській, "геройбоневтік" та його зе банда єрмаків, стефанчуків, татарових, інших "корабельних сосен" ... нажаль ...



  • Andry Moon
    Відповісти на атаку кілька сотень бабуїнів на скутерах це одне, а от на атаку 200-т тисячної армії з танками і артилерією, - думаю результат у Ізраїлю був би трошки іншим...
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