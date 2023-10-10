Атака стала для нас несподіванкою. Ізраїль розслідуватиме прорахунки вже після війни, - речниця Сил оборони Міхельсон

Висновки щодо прорахунків Ізраїлю, які не дали змоги запобігти масованій атаці терористів ХАМАС, будуть зроблені, однак тільки після того, як країна буде у безпеці.

Про це заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атака стала для нас несподіванкою. Ми не очікували її того суботнього ранку", – зазначила речниця, відповідаючи на запитання про висновки, які необхідно зробити із того, що нападу ХАМАСу не змогли запобігти.

За її словами, такі висновки мають бути зроблені, але тільки тоді, "коли Ізраїль буде у безпеці, коли люди повернуться додому, коли дітей та людей похилого віку, які були викрадені терористами, буде звільнено, і коли армія закінчить воювати".

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Тоді влада зможе розібратися, чому сталися ці прорахунки, і "звітувати перед громадянами", додала Маша Міхельсон.