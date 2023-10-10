На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими безвісти, - МЗС

Шістьом сім’ям наразі допомогли знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом за три доби оперативний штаб МЗС, створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. Минулої доби Українські дипломати розшукали 7 українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Наразі вони перебувають у безпеці", - зазначив він

Також у МЗС розповіли, що українське посольство допомогло шістьом сім'ям знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Спікер нагадав, що дипломати також зараз займаються українським хлопчиком, якого вчора врятували у зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка та готується його повернення в Україну до родичів.

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"Щодо українців загиблих чи постраждалих - у нас є підтверджена інформація про двох українок. Ми повідомляли про це раніше. Ситуація більше не змінилася. У нас є інформація про можливу загибель ще 3 українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектору Гази. Але цю інформацію поки не підтверджено. Інша інформація про постраждалих українців не надходила", - сказав речник МЗС.

Ніколенко також розповів про українців, які звернулися до оперативного штабу через неможливість залишити Ізраїль через скасування авіарейсів.

"Тут ми маємо цифру близько 300 громадян - це на території Ізраїлю. А також 150 українців у Секторі Гази, які зголосилися виїхати з анклаву", - додали в МЗС.

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