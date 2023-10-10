Нацполіція розслідує 54 факти сексуального насильства над українцями з боку окупантів. 19 військовим РФ повідомлено про підозру

Загалом поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства над українцями з боку окупантів. Вже ідентифіковано 19 російських військовослужбовців, яким повідомлено про підозру у скоєнні цих воєнних злочинів.

Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загалом поліцейські розслідують 54 факти сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, із боку окупантів. Ідентифіковано та оголошено про підозри в цих злочинах 19 російським військовим. Триває процедура оголошення їх у міжнародний розшук", - зазначив він.

За його словами, тортури й сексуальне насильство під час війни - дуже чутливі злочини. Жертви насильства не завжди хочуть про це розповідати.

Голова Нацполіції нагадав, що у вересні 2023 року поліція повідомила заочно про підозру військовослужбовцю Росгвардії, який під час окупації Херсона зі спільниками з березня до жовтня 2022 року вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців. Переважно це були українські активісти, волонтери, родичі правоохоронців.

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"Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах", - додав голова Нацполіції.

Після звільнення Київської області було встановлено факти зґвалтування жінок.

"Також є факти сексуального насильства щодо дітей, найменшій постраждалій дитині чотири роки", - додав Вигівський.

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