Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тис. артилерійських боєприпасів для України

Німецький збройний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини велике замовлення на понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тисяч 155-мм снарядів від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions.

Також концерн отримав замовлення на додаткові розривні снаряди DM 121.

Згідно з повідомленням, вартість замовлення складає "тризначну суму в мільйони євро". Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені у 2023 році, а решта – у 2024 році.

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