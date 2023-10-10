Human Rights Watch розкритикувала Ізраїль за облогу Сектора Гази: Це воєнний злочин

Міжнародна організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала наказ Міноборони Ізраїлю про взяття Сектора Гази в повну облогу. Вони назвали це "воєнним злочином"

Про це заявив директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він назвав слова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який наказав взяти в повну облогу Сектор Гази, "огидними" та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як "зброї війни".

Омар Шакір наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем сектора Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.

На сайті Human Rights Watch також було опубліковано заяву, де Шакір засудив напади ХАМАС, додавши, що "умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники" вважаються воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Читайте: На півдні Ізраїлю відшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими безвісти, - МЗС