Ракетний удар РФ по селу Гроза: слідчі перевірили пів сотні мешканців, відпрацьовуючи версію про навідника, - Нацполіція

Правоохоронці перевірило понад пів сотні мешканців села Гроза На Харківщині у рамках відпрацювання версії про навідника російської ракети.

Про це повідомив на брифінгу начальник Слідчого управління - заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів ракету на це місце, зараз не можу офіційно. Робота ще триває", - сказав Болвінов.

За його словами, поліцейські перевірили понад пів сотні людей.

"Невідкладні слідчі дії, обшуки проводилися ще в день трагедії і, станом на тепер, результатів не дали, але ця перевірка триває", - додав Болвінов.

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Зокрема, в полі зору правоохоронців був і власник зруйнованого ракетою кафе, якого раніше притягали до відповідальності за статтею "колабораційна діяльність".

"Один із невідкладних обшуків, який ми проводили у той же день, був саме в нього. Інформація, яка б підтверджувала, що він причетний до наведення ракети, нами здобута не була. Тому стверджувати, що він причетний, зараз немає підстав. Якщо в слідства буде додаткова інформація щодо причетності його або кого-небудь іншого, то, звісно, ми будемо перевіряти її у встановленому законом порядку. Але також слід додати, що у власника кафе загинула рідна сестра і племінниця саме в цій трагедії", - зазначив Болвінов.

Він додав, що в населеному пункті також працювали співробітники СБУ.

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Як повідомлялося, 5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. В результаті обстрілу магазину та кафе загинуло 53 мирних мешканця.